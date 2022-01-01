Directorio de Empresas
Astranis
Astranis Salarios

El salario de Astranis va desde $121,762 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el rango bajo hasta $225,400 para un Legal en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Astranis. Última actualización: 8/30/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $213K
Ingeniero Mecánico
Median $122K
Ingeniero de Hardware
Median $140K

Reclutador
Median $155K
Gerente de Programa Técnico
Median $165K
Legal
$225K
Ingeniero de Ventas
$139K
Capitalista de Riesgo
$201K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Astranis, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

