ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Salarios

El salario de ASSURANCE IQ va desde $63,315 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el rango bajo hasta $261,300 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ASSURANCE IQ. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Gerente de Producto
Median $156K
Contador
$93.1K
Científico de Datos
$152K

Marketing
$93.5K
Operaciones de Marketing
$63.3K
Diseñador de Producto
$186K
Gerente de Programa
$111K
Gerente de Ingeniería de Software
$261K
Gerente de Programa Técnico
$173K
Cronograma de Adquisición

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

40%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ASSURANCE IQ, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 40% se adquiere en el 3rd-AÑO (40.00% anual)

  • 30% se adquiere en el 4th-AÑO (30.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en ASSURANCE IQ es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $261,300. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ASSURANCE IQ es $152,348.

