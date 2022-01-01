ASSURANCE IQ Salarios

El salario de ASSURANCE IQ va desde $63,315 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el rango bajo hasta $261,300 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ASSURANCE IQ . Última actualización: 9/12/2025