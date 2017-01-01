Directorio de Empresas
Asphalt Green
    Asphalt Green is a nonprofit in New York City dedicated to promoting healthy lifestyles through accessible sports, fitness, and play opportunities for people of all ages and skill levels.

    asphaltgreen.org
    Sitio Web
    1984
    Año de Fundación
    480
    Nº de Empleados
    $50M-$100M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

