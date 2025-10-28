La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en AppLovin va desde $193K hasta $269K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025
Compensación Total Promedio
Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!
100%
AÑO 1
En AppLovin, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:
100% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)