AppLovin
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

AppLovin Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in Germany en AppLovin totaliza €102K por year para Senior Product Manager 2. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

€92.9K - €108K
Germany
Rango Común
Rango Posible
€81.9K€92.9K€108K€119K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En AppLovin, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en AppLovin in Germany está en una compensación total anual de €118,890. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AppLovin para el puesto de Gerente de Producto in Germany es €81,924.

Otros Recursos