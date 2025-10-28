Directorio de Empresas
AppLovin
AppLovin Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en AppLovin va desde $551K hasta $802K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

$632K - $721K
United States
Rango Común
Rango Posible
$551K$632K$721K$802K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En AppLovin, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en AppLovin in United States está en una compensación total anual de $802,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AppLovin para el puesto de Científico de Datos in United States es $550,800.

Otros Recursos