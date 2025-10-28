AppLovin Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in Germany en AppLovin va desde €72K hasta €105K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio €82.7K - €94.3K Germany Rango Común Rango Posible €72K €82.7K €94.3K €105K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Adquisición Principal 100 % AÑO 1 Tipo de Acciones RSU En AppLovin, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años: 100 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en AppLovin ?

