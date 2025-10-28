Directorio de Empresas
AppLovin
AppLovin Analista de Negocios Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

CA$212K - CA$257K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$196KCA$212KCA$257KCA$274K
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En AppLovin, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Negocios en AppLovin in Canada está en una compensación total anual de CA$273,714. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AppLovin para el puesto de Analista de Negocios in Canada es CA$195,847.

