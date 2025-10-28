Directorio de Empresas
Applied Labs
Applied Labs Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Uzbekistan en Applied Labs va desde UZS 280.48M hasta UZS 391.99M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Applied Labs. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

UZS 304.13M - UZS 368.34M
Uzbekistan
Rango Común
Rango Posible
UZS 280.48MUZS 304.13MUZS 368.34MUZS 391.99M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Applied Labs?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Applied Labs in Uzbekistan está en una compensación total anual de UZS 391,993,655. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Applied Labs para el puesto de Ingeniero de Software in Uzbekistan es UZS 280,478,218.

