Apple
Apple Gerente de Proyecto Salarios

La compensación de Gerente de Proyecto in United States en Apple va desde $141K por year para ICT2 hasta $223K por year para ICT6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $220K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
ICT2
Junior Project Manager
$141K
$110K
$18.3K
$12.2K
ICT3
Project Manager
$194K
$145K
$41.2K
$8K
ICT4
Senior Project Manager
$227K
$161K
$52K
$13.8K
ICT5
$351K
$206K
$117K
$28.1K
Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Proyecto en Apple in United States está en una compensación total anual de $371,927. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Apple para el puesto de Gerente de Proyecto in United States es $207,000.

Otros Recursos