Directorio de Empresas
Apple
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Médico

  • Todos los Salarios de Médico

Apple Médico Salarios

La compensación total promedio de Médico in United States en Apple va desde $91.5K hasta $130K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

$104K - $118K
United States
Rango Común
Rango Posible
$91.5K$104K$118K$130K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Médico envíos en Apple para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Médico ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Médico en Apple in United States está en una compensación total anual de $130,036. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Apple para el puesto de Médico in United States es $91,466.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Apple

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos