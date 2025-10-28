Directorio de Empresas
Apple
La compensación de Tecnólogo de la Información (TI) en Apple va desde $53K por year para ICT2 hasta $356K por year para ICT5. El paquete de compensación year mediano totaliza $77.2K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
ICT2
$53K
$50.7K
$2.1K
$140
ICT3
$236K
$144K
$71.7K
$20.3K
ICT4
$163K
$128K
$28.5K
$6K
ICT5
$356K
$220K
$110K
$25.8K
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Apple está en una compensación total anual de $355,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Apple para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es $139,700.

