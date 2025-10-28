Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Jefe de Gabinete in United States en Apple va desde $335K hasta $467K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

$359K - $423K
United States
Rango Común
Rango Posible
$335K$359K$423K$467K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Jefe de Gabinete en Apple in United States está en una compensación total anual de $466,830. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Apple para el puesto de Jefe de Gabinete in United States es $335,160.

Otros Recursos