La compensación de Analista de Negocios in United States en Apple va desde $112K por year para ICT2 hasta $289K por year para ICT5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $180K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
ICT2
$112K
$102K
$7.2K
$2.2K
ICT3
$177K
$139K
$27.4K
$10.2K
ICT4
$220K
$154K
$53.2K
$13.6K
ICT5
$289K
$174K
$85K
$30K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Apple, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)
