Apple Gerente de Operaciones de Negocio Salarios

La compensación de Gerente de Operaciones de Negocio en Apple va desde $292K por year para ICT2 hasta $280K por year para ICT4. El paquete de compensación year mediano totaliza $250K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus ICT2 $292K $195K $70K $27K ICT3 $148K $124K $18.3K $6K ICT4 $280K $170K $83.8K $26.2K ICT5 $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 4 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal Alternativa 1 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Apple, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 12.50 % semestral )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 12.50 % semestral )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 12.50 % semestral )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 12.50 % semestral ) 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Apple, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Apple ?

