Appian
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Arquitecto Cloud

Appian Arquitecto Cloud Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto Cloud in United States en Appian totaliza $185K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Appian. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano
company icon
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
Total por año
$185K
Nivel
Solution Architect 2
Base
$163K
Stock (/yr)
$12K
Bono
$10K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Appian, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto Cloud en Appian in United States está en una compensación total anual de $242,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Appian para el puesto de Arquitecto Cloud in United States es $172,400.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Appian

