La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Appian va desde $121K por year para Software Engineer 1 hasta $182K por year para Senior Software Engineer 1. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $130K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Appian. Última actualización: 11/11/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En Appian, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:
20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)