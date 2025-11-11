Directorio de Empresas
Appian
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • United States

Appian Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Appian va desde $121K por year para Software Engineer 1 hasta $182K por year para Senior Software Engineer 1. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $130K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Appian. Última actualización: 11/11/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Software Engineer 1
(Nivel de Entrada)
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Appian, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Appian in United States está en una compensación total anual de $205,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Appian para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in United States es $143,400.

Otros Recursos