La compensación total promedio de Contador Técnico in United States en Appian va desde $92.4K hasta $129K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Appian. Última actualización: 11/11/2025
Compensación Total Promedio
En Appian, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:
20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)