La compensación de Ingeniero de Software in Canada en AppDirect va desde CA$83K por year para P1 hasta CA$142K por year para P4. El paquete de compensación year mediano in Canada totaliza CA$129K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppDirect. Última actualización: 11/5/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus P1 Associate Software Engineer ( Nivel de Entrada ) CA$83K CA$79.3K CA$0 CA$3.7K P2 Software Engineer CA$120K CA$106K CA$2.7K CA$10.8K P3 Senior Software Engineer CA$128K CA$121K CA$1.6K CA$5.1K P4 Staff Software Engineer CA$142K CA$132K CA$973 CA$9.5K Ver 3 Más Niveles

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En AppDirect, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

