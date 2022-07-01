Directorio de Empresas
Apollo.io
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Apollo.io Salarios

El salario de Apollo.io va desde $59,069 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $306,460 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Apollo.io. Última actualización: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $280K
Gerente de Operaciones de Negocio
$186K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Analista de Negocios
$164K
Científico de Datos
$253K
Diseñador Gráfico
$212K
Recursos Humanos
$151K
Marketing
$114K
Diseñador de Producto
$284K
Gerente de Diseño de Producto
$243K
Reclutador
$219K
Gerente de Ingeniería de Software
$306K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Apollo.io, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Apollo.io es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $306,460. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Apollo.io es $199,020.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Apollo.io

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Lyft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos