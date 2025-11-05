Directorio de Empresas
Aon
  • Actuario

  • Todos los Salarios de Actuario

  • United States

Aon Actuario Salarios en United States

El paquete de compensación mediano de Actuario in United States en Aon totaliza $110K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aon. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Aon
Actuary
Houston, TX
Total por año
$110K
Nivel
Actuarial Consultant
Base
$110K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
4 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Actuario en Aon in United States está en una compensación total anual de $150,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aon para el puesto de Actuario in United States es $112,500.

