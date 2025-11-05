Directorio de Empresas
Anthropic
  • San Francisco Bay Area

Anthropic Ingeniero de Software Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Anthropic va desde $555K por year para Senior Software Engineer hasta $671K por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $570K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anthropic. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$555K
$320K
$235K
$0
Lead Software Engineer
$671K
$329K
$342K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Anthropic, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Anthropic in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $831,404. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Anthropic para el puesto de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area es $582,500.

Otros Recursos