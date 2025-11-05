Directorio de Empresas
Anthropic
Anthropic Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en Anthropic va desde $350K por year para Software Engineer hasta $535K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in New York City Area totaliza $500K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anthropic. Última actualización: 11/5/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
$350K
$225K
$125K
$0
Senior Software Engineer
$535K
$310K
$225K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Anthropic, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Anthropic in New York City Area está en una compensación total anual de $570,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Anthropic para el puesto de Ingeniero de Software in New York City Area es $200,000.

