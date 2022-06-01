Anthology Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Anthology oscila entre $15,075 en compensación total por año para un Consultor de Gestión en el extremo inferior y $179,598 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Anthology. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $125K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Tecnólogo de la Información (TI)
$74.6K
Consultor de Gestión
$15.1K

Diseñador de Producto
$87.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$70.4K
Arquitecto de Soluciones
$180K
Preguntas Frecuentes

La compensació total anual mediana informada a Anthology és de $81,030.

