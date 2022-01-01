Anthem Salarios

El rango de salarios de Anthem oscila entre $84,575 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $208,740 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Anthem . Última actualización: 8/21/2025