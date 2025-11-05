Directorio de Empresas
Ant Group
Ant Group Ingeniero de Software Salarios en Beijing Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Beijing Metropolitan Area en Ant Group totaliza CN¥476K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ant Group. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Total por año
CN¥476K
Nivel
P5
Base
CN¥357K
Stock (/yr)
CN¥0
Bono
CN¥119K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Ant Group?
Últimas Submisiones de Salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Ant Group in Beijing Metropolitan Area está en una compensación total anual de CN¥677,886. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ant Group para el puesto de Ingeniero de Software in Beijing Metropolitan Area es CN¥441,984.

