Ansys
Ansys Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in United States en Ansys va desde $103K hasta $144K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$112K - $135K
United States
Rango Común
Rango Posible
$103K$112K$135K$144K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Ansys, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa Técnico en Ansys in United States está en una compensación total anual de $143,840. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ansys para el puesto de Gerente de Programa Técnico in United States es $102,920.

