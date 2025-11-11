Ansys Ingeniero de Software de Producción Salarios

La compensación de Ingeniero de Software de Producción in United States en Ansys va desde $124K por year para P2 hasta $139K por year para P3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $150K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 11/11/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Nivel de Entrada ) $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Software Engineer 2 $124K $114K $3.7K $6.7K P3 Senior Software Engineer $139K $121K $13.1K $5K P4 Lead Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 4 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Ansys, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años: 33 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Ansys ?

