La compensación de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Ansys va desde $137K por year para P2 hasta $156K por year para P3. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $154K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$137K
$123K
$6.8K
$7.2K
P3
$156K
$138K
$7.3K
$11.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En Ansys, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)
