La compensación de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Ansys va desde ₹2.1M por year para P1 hasta ₹4.61M por year para P4. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹4.84M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 11/5/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Nivel de Entrada ) ₹2.1M ₹1.79M ₹258K ₹43.3K P2 Software Engineer 2 ₹2.74M ₹2.12M ₹342K ₹281K P3 Senior Software Engineer ₹4.46M ₹3.36M ₹962K ₹138K P4 Lead Software Engineer ₹4.61M ₹3.72M ₹769K ₹130K Ver 4 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Ansys, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años: 33 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

