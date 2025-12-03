Directorio de Empresas
Ansys
Ansys Reclutador Salarios

La compensación de Reclutador in United States en Ansys totaliza $99K por year para P2. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$100K - $114K
United States
Rango Común
Rango Posible
$87.5K$100K$114K$127K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Ansys, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en Ansys in United States está en una compensación total anual de $127,440. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ansys para el puesto de Reclutador in United States es $87,480.

Otros Recursos

