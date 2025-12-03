Directorio de Empresas
Anritsu
Anritsu Ingeniero de Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Ventas in Romania en Anritsu va desde RON 128K hasta RON 179K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anritsu. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$31.4K - $36.5K
Romania
$29K$31.4K$36.5K$40.6K
El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Ventas en Anritsu in Romania está en una compensación total anual de RON 179,126. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Anritsu para el puesto de Ingeniero de Ventas in Romania es RON 127,947.

