Anritsu
Anritsu Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in Taiwan en Anritsu va desde NT$680K hasta NT$947K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anritsu. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$23.7K - $28K
Taiwan
Rango Común
Rango Posible
$22.2K$23.7K$28K$30.9K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Anritsu?

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ventas en Anritsu in Taiwan está en una compensación total anual de NT$946,820. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Anritsu para el puesto de Ventas in Taiwan es NT$679,768.

