Angi Ingeniero de Software Salarios en Greater Denver And Boulder Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Denver And Boulder Area en Angi va desde $143K por year para L1 hasta $252K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Greater Denver And Boulder Area totaliza $183K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Angi. Última actualización: 11/5/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L1 Software Engineer 1 ( Nivel de Entrada ) $143K $126K $10.7K $6K L2 Software Engineer 2 $168K $148K $11K $9.5K L3 Senior Software Engineer 1 $157K $153K $4.8K $0 L4 Senior Software Engineer 2 $252K $203K $34K $15K Ver 2 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Angi, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Angi ?

