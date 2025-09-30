La compensación de Ingeniero de Software in Greater London Area en Anaplan va desde £69.2K por year para P2 hasta £121K por year para P4. El paquete de compensación year mediano in Greater London Area totaliza £91K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anaplan. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
P1
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Anaplan, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
