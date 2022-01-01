Directorio de Empresas
Anaplan
Anaplan Salarios

El salario de Anaplan va desde $73,630 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $346,725 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Anaplan. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Software
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Ingeniero de Software Full-Stack

Arquitecto de Soluciones
Median $168K
Gerente de Producto
Median $132K

Recursos Humanos
Median $344K
Ventas
Median $250K
Analista de Negocios
$262K
Atención al Cliente
$98.5K
Éxito del Cliente
$281K
Científico de Datos
$116K
Tecnólogo de la Información (TI)
$138K
Operaciones de Marketing
$89.2K
Diseñador de Producto
$270K
Gerente de Proyecto
$154K
Reclutador
$73.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$347K
Gerente de Programa Técnico
$239K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Anaplan, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Anaplan is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $346,725. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anaplan is $156,545.

Otros Recursos