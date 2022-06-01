Directorio de Empresas
AmTrust Financial
AmTrust Financial Salarios

El rango de salarios de AmTrust Financial oscila entre $85,425 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $141,365 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AmTrust Financial. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Analista de Negocios
$88.2K
Analista de Datos
$119K
Científico de Datos
$141K

Ingeniero de Software
$85.4K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at AmTrust Financial is Científico de Datos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $141,365. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AmTrust Financial is $103,800.

Otros Recursos