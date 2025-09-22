Directorio de Empresas
Amperity
Amperity Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Amperity totaliza $310K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amperity. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Amperity
Software Engineering Manager
Seattle, WA
Total por año
$310K
Nivel
hidden
Base
$245K
Stock (/yr)
$0
Bono
$65K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
11+ Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Amperity?

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Option

En Amperity, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Amperity in United States está en una compensación total anual de $310,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Amperity para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $261,000.

