Directorio de Empresas
Amperity
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Reclutador

  • Todos los Salarios de Reclutador

Amperity Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United States en Amperity va desde $172K hasta $241K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amperity. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$186K - $216K
United States
Rango Común
Rango Posible
$172K$186K$216K$241K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Reclutador envíos en Amperity para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Option

En Amperity, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Reclutador ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en Amperity in United States está en una compensación total anual de $240,678. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Amperity para el puesto de Reclutador in United States es $171,913.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Amperity

Empresas Relacionadas

  • Ivanti
  • AvidXchange
  • data.world
  • AB Tasty
  • Mastercard
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos