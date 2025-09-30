Directorio de Empresas
Amgen
Amgen Ingeniero de Software Salarios en Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

La compensación de Ingeniero de Software in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area en Amgen va desde $108K por year para L3 hasta $152K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area totaliza $129K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amgen. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L3
(Nivel de Entrada)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

0%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

34%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Amgen, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 0% se adquiere en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)

  • 34% se adquiere en el 4th-AÑO (34.00% anual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area sits at a yearly total compensation of $153,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Ingeniero de Software role in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area is $125,000.

Otros Recursos