La compensación de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Amgen va desde $206K por year para L5 hasta $254K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $212K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amgen. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
0%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
34%
AÑO 4
En Amgen, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
0% se adquiere en el 1st-AÑO (0.00% anual)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)
34% se adquiere en el 4th-AÑO (34.00% anual)
