Directorio de Empresas
Amgen
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Programa

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa

  • San Francisco Bay Area

Amgen Gerente de Programa Salarios en San Francisco Bay Area

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amgen. Última actualización: 9/30/2025

Solo necesitamos 4 más Gerente de Programa envíos en Amgen para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Cronograma de Adquisición

0%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

34%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Amgen, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 0% se adquiere en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)

  • 34% se adquiere en el 4th-AÑO (34.00% anual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Programa ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Gerente de Programa by Amgen in San Francisco Bay Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van $150,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Amgen vir die Gerente de Programa rol in San Francisco Bay Area is $120,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Amgen

Empresas Relacionadas

  • HPE
  • Synopsys
  • Illumina
  • Guidewire Software
  • Dexcom
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos