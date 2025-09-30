Amgen Científico de Datos Salarios en Greater Los Angeles Area

La compensación de Científico de Datos in Greater Los Angeles Area en Amgen va desde $96.7K por year para L3 hasta $218K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in Greater Los Angeles Area totaliza $139K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amgen. Última actualización: 9/30/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L3 $96.7K $91.5K $0 $5.2K L4 $126K $116K $2.7K $7.8K L5 $164K $137K $8.1K $19K L6 $218K $182K $7.5K $28.5K

Cronograma de Adquisición Principal 0 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 34 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Amgen, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 0 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 0.00 % anual )

33 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

34 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 34.00 % anual )

