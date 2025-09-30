Directorio de Empresas
Amgen
Amgen Científico de Datos Salarios en Greater Los Angeles Area

La compensación de Científico de Datos in Greater Los Angeles Area en Amgen va desde $96.7K por year para L3 hasta $218K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in Greater Los Angeles Area totaliza $139K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amgen. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Agregar CompComparar Niveles

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Cronograma de Adquisición

0%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

34%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Amgen, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 0% se adquiere en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)

  • 34% se adquiere en el 4th-AÑO (34.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Amgen in Greater Los Angeles Area está en una compensación total anual de $218,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Amgen para el puesto de Científico de Datos in Greater Los Angeles Area es $143,000.

