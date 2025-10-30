La compensación de Científico de Datos in United States en American Airlines va desde $100K por year para L3 hasta $127K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $120K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de American Airlines. Última actualización: 10/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
$127K
$127K
$0
$250
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
