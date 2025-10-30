Directorio de Empresas
American Airlines
American Airlines Asistente Administrativo Salarios

La compensación total promedio de Asistente Administrativo in United States en American Airlines va desde $135K hasta $189K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de American Airlines. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

$146K - $170K
United States
Rango Común
Rango Posible
$135K$146K$170K$189K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en American Airlines?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Asistente Administrativo en American Airlines in United States está en una compensación total anual de $189,210. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en American Airlines para el puesto de Asistente Administrativo in United States es $135,150.

