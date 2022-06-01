AMBOSS Salarios

Directorio de Empresas
AMBOSS
El salario de AMBOSS va desde $85,190 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $98,182 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AMBOSS. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $85.2K
Marketing
$85.2K
Gerente de Producto
$98.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Preguntas Frecuentes

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez AMBOSS est Gerente de Producto at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $98,182. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez AMBOSS est de $85,245.

