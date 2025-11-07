Directorio de Empresas
Amazon
  • Salarios
  • Applied Scientist
  • L5

Applied Scientist Nivel

L5

Niveles en Amazon

  1. L4
  2. L5
  3. L6
Promedio Anual Compensación Total
$319,412
Salario Base
$168,132
Acciones ()
$118,481
Bono
$32,799

Amazon logo
+$13K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salarios Enviados
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Empresas Relacionadas

  • eBay
  • Etsy
  • Wayfair
  • Wish
  • Chewy
  • Ver todas las empresas ➜

