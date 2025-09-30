Directorio de Empresas
Alteryx
Alteryx Ingeniero de Software Salarios en Czech Republic

La compensación de Ingeniero de Software in Czech Republic en Alteryx totaliza CZK 1.86M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Czech Republic totaliza CZK 2.02M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivel de Entrada)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Ver 2 Más Niveles
CZK 3.5M

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CZK 656K+ (a veces CZK 6.56M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Alteryx, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.4% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.40% anual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

Otros Recursos