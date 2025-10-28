Directorio de Empresas
Alteryx
La compensación de Ventas in United States en Alteryx totaliza $241K por year para Senior Sales. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $220K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 10/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Associate Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$145K
$145K
$0
$0
Lead Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Más Niveles
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Unlock by Adding Your Salary!

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Alteryx, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.4% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.40% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ventas en Alteryx in United States está en una compensación total anual de $340,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alteryx para el puesto de Ventas in United States es $150,000.

