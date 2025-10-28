Alteryx Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Alteryx va desde $198K hasta $270K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio $212K - $256K United States Rango Común Rango Posible $198K $212K $256K $270K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Adquisición Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.4 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Alteryx, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años: 33.3 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.4 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 33.40 % anual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Alteryx ?

